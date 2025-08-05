Сотовый оператор открыл в своих салонах банковские отделения

«МегаФон»: Банковские отделения открылись в 40 салонах

В 40 салонах «МегаФон» открылись отделения банка «Солидарность». Об этом со ссылкой на пресс-службу сотового оператора сообщила «Газета.Ru».

Соответствующее решение принято как ответ на изменения в российских законах, регулирующих пребывание в стране иностранцев. Речь идет о том, что с начала этого года гражданин другого государства, желающий заключить договор на услуги связи, должен обзавестись СНИЛСом, аккаунтом на «Госуслугах» и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор же обязан верифицировать клиента через ЕБС.

Теперь в 40 салонах сотового оператора можно будет в режиме «одного окна» пройти все процедуры, необходимые для покупки и активации сим-карты.

Ранее «МегаФон» сообщил о внедрении функции, дающей возможность записывать входящие и исходящие звонки. Их потом можно будет прослушать в мобильном приложении оператора или скачав аудиофайл.