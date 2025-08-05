Стало известно о награждении командиров ВСУ во время зачистки Волчанска ВС России

ТАСС: Командование ВСУ получало награды, когда ВС России вели зачистку Волчанска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получало награды от президента Украины Владимира Зеленского, когда российские военные вели зачистку части Волчанска в Харьковской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что несколько дней назад российские военные завершили зачистку в исторической части Волчанска. По его словам, через два дня после этого украинский лидер награждал командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, участвовавшей в боях на данном участке фронта.

«В связи с этим возникает вопрос: чем занималось командование бригады в то время, как "Северная" группировка уничтожала их подчиненных в Волчанске? Правильно — прокалывали дырки для медалей в чистеньком кителе и готовились ехать в Харьков на встречу с Владимиром Зеленским», — заключил представитель российских силовых структур.

Ранее стало известно, что российские военные вошли в Купянск Харьковской области. Уточнялось, что бои ведутся на севере города.