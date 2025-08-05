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09:00, 5 августа 2025Экономика

Три пожара вспыхнули в российском регионе из-за молнии

В Иркутском округе вспыхнули три пожара из-за удара молнии
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал МЧС Иркутской области

В населенных пунктах Иркутского округа вспыхнули три пожара из-за удара молнии. Об этом пишет региональное управление МЧС в Telegram-канале.

После удара молнии в селе Хомутово загорелась кровля сарая. Огонь удалось потушить до того, как он перешел на жилое здание. В деревне Карлук сгорели три дома. На одной улице вспыхнул брусовый дом, из которого были эвакуированы четыре человека, в том числе три ребенка. На другой улице пламя полностью охватило два брусовых дома с мансардами, из них эвакуировались взрослый и два ребенка.

Ранее в коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного после удара молнии загорелось несколько таунхаусов.

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