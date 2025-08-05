Три пожара вспыхнули в российском регионе из-за молнии

В Иркутском округе вспыхнули три пожара из-за удара молнии

В населенных пунктах Иркутского округа вспыхнули три пожара из-за удара молнии. Об этом пишет региональное управление МЧС в Telegram-канале.

После удара молнии в селе Хомутово загорелась кровля сарая. Огонь удалось потушить до того, как он перешел на жилое здание. В деревне Карлук сгорели три дома. На одной улице вспыхнул брусовый дом, из которого были эвакуированы четыре человека, в том числе три ребенка. На другой улице пламя полностью охватило два брусовых дома с мансардами, из них эвакуировались взрослый и два ребенка.

Ранее в коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного после удара молнии загорелось несколько таунхаусов.