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18:01, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Уехавший в США российский комик рассказал о ставшей калифорнийкой дочери

Комик Незлобин, живущий в США, заявил, что его дочь стала вегетарианкой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, заявил, что на его дочь повлияла жизнь в Соединенных Штатах. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube-канале стендапера Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Незлобин рассказал, что долгое время он вместе с женой и 12-летней дочерью живет в Калифорнии — либеральном штате. По мнению юмориста, это повлияло на поведение ребенка. «Она такой стала калифорнийкой. (...) Она слишком отстаивает свои права», — поиронизировал Незлобин.

Он добавил, что его дочь стала вегетарианкой. По словам комика, она не разрешает есть мясо в ее присутствии. «Думаю, нам надо в Техас переехать, пока она еще "она"», — пошутил Незлобин.

Ранее юморист Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) обратился к тем, кто только приехал в США, словами «бегите отсюда». Стендапер заявил, что в Лос-Анджелесе, где он живет с супругой, очень дорогая жизнь.

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