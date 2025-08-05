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12:51, 5 августа 2025Бывший СССР

В ДНР предрекли обрушение обороны ВСУ близ Часова Яра

Кимаковский: Взятие Часова Яра может обрушить оборону ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Взятие Часова Яра под контроль Армии России может обрушить оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«От Константиновки, далее Дружковка, Краматорск, Славянск, Лиман, Северск. Освобождение Часова Яра может привести к полному обрушению обороны противника на этом участке фронта», — рассказал чиновник.

По его словам, Часов Яр являлся важнейшим оплотом обороны ВСУ на этом направлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что полная зачистка Часова Яра от подразделений ВСУ займет несколько недель. Он добавил, что после зачистки от украинских войск в городе начнутся мероприятия по разминированию территории, а после в Часов Яр будут направлены гражданские специалисты для оценки перспектив восстановления населенного пункта.

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