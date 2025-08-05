В Херсонской области раскрыли данные о задержании министра транспорта

Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области из-за взяток

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о задержании министра транспорта региона Александра Балышева. Чиновник проходит по делу о взяточничестве, данные Сальдо раскрыл в интервью РИА Новости.

«Если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более, к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон», — подчеркнул губернатор Херсонской области.

По его словам, всем чиновникам необходимо соблюдать обяхательства и устав, в противном случае их жден наказание.

Сальдо уточнил, что министр транспорта региона был задержан в ходе расследования о получении взятки. Какую сумму он получил, не раскрывается.