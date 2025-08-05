Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 5 августа 2025Мир

В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

Риттер: Трамп ответственен за смену позиции России по развертыванию РСМД
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп ответственен за то, что Россия сменила позицию касательно моратория по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Это возвращает нас к самому началу, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу, и мир оказался на грани ядерной войны. Вот почему тогда СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД. Тот самый, из которого президент Трамп принял решение выйти в 2018 году», — напомнил аналитик.

20 октября 2018 года Трамп в ходе своего первого президентского срока заявил, что США выйдут из договора о РСМД. Тогда он отметил, что Вашингтон будет развивать вооружения до тех пор, пока Москва и Пекин не согласятся заключить новую сделку.

Договор РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, и по его условиям сторонам не разрешалось иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Замминистра образования российского региона наняла мужа по нацпроекту «Демография»

    Раскрыт новый посредник в переговорах России и США

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

    Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

    Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости