В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

Риттер: Трамп ответственен за смену позиции России по развертыванию РСМД

Президент США Дональд Трамп ответственен за то, что Россия сменила позицию касательно моратория по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Это возвращает нас к самому началу, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу, и мир оказался на грани ядерной войны. Вот почему тогда СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД. Тот самый, из которого президент Трамп принял решение выйти в 2018 году», — напомнил аналитик.

20 октября 2018 года Трамп в ходе своего первого президентского срока заявил, что США выйдут из договора о РСМД. Тогда он отметил, что Вашингтон будет развивать вооружения до тех пор, пока Москва и Пекин не согласятся заключить новую сделку.

Договор РСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, и по его условиям сторонам не разрешалось иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.