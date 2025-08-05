В Сумах после взрывов пропало электричество

Глава Сумской ОВА Григоров: Часть города осталась без света после взрывов

Часть города Сумы на Украине осталась без света после взрывов в районе города. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки в Сумском районе часть потребителей Сумской общины временно осталась без электроснабжения», — написал украинский чиновник.

По его словам, часть объектов критической инфраструктуры будет переведена на резервное питание.

1 августа Григоров сообщал, что Вооруженные силы России поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. По его словам, часть региона тогда оказалась обесточена.