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19:45, 5 августа 2025Бывший СССР

В Сумах после взрывов пропало электричество

Глава Сумской ОВА Григоров: Часть города осталась без света после взрывов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Часть города Сумы на Украине осталась без света после взрывов в районе города. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки в Сумском районе часть потребителей Сумской общины временно осталась без электроснабжения», — написал украинский чиновник.

По его словам, часть объектов критической инфраструктуры будет переведена на резервное питание.

1 августа Григоров сообщал, что Вооруженные силы России поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. По его словам, часть региона тогда оказалась обесточена.

ЖЗЛ
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