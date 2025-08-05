Ветеран СВО не прошел на выборы в облдуму и решил снова отправиться на фронт

Ветеран СВО Созонов не прошел на выборы в облдуму и решил отправиться на фронт

Ветеран специальной военной операции (СВО) Иван Созонов не прошел на выборы в Курганскую областную думу, из-за чего запланировал вернуться на фронт в ближайшее время. Об этом он рассказал Ura.ru.

«Не набрал подписей. А так все документы в порядке и вовремя были сданы. Собрал 260 из 1380 подписей. Но ничего, будем еще выбираться в следующий раз», — сказал Созонов.

Он поблагодарил сотрудников избирательной комиссии и отметил, что всегда смог проконсультироваться у них по различным вопросам. Осенью ветеран СВО снова планирует отправиться в зону боевых действий.

На выборы в Кургане Созонов хотел баллотироваться по Восточному округу №1 как независимый кандидат. Он рассказывал, что в 2020 году ушел на военную пенсию, однако в 2022 году решил отправиться на СВО.