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16:13, 5 августа 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл стратегию ВСУ после потери Часова Яра

Поддубный: Командование ВСУ сосредоточилось на обороне Славянска и Краматорска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери Часова Яра сосредоточилось на укреплении обороны Славянска и Краматорска. Стратегию украинских войск в Донбассе раскрыл в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Инженеры киевского режима возводят минные поля на вероятных направлениях ударов наших войск. (...) Сейчас все силы украинское командование сосредоточит на укреплении обороны по линии Дружковка — Краматорск — Славянск», — заявил военкор.

Он выразил уверенность, что командование ВСУ уже смирилось с неизбежностью потери Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что полная зачистка Часова Яра от подразделений ВСУ займет несколько недель. По его словам, после зачистки от украинских войск в городе начнутся мероприятия по разминированию территории.

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