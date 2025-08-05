Поддубный: Командование ВСУ сосредоточилось на обороне Славянска и Краматорска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери Часова Яра сосредоточилось на укреплении обороны Славянска и Краматорска. Стратегию украинских войск в Донбассе раскрыл в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Инженеры киевского режима возводят минные поля на вероятных направлениях ударов наших войск. (...) Сейчас все силы украинское командование сосредоточит на укреплении обороны по линии Дружковка — Краматорск — Славянск», — заявил военкор.

Он выразил уверенность, что командование ВСУ уже смирилось с неизбежностью потери Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что полная зачистка Часова Яра от подразделений ВСУ займет несколько недель. По его словам, после зачистки от украинских войск в городе начнутся мероприятия по разминированию территории.