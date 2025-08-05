Reuters: Япония продаст Австралии военные корабли для противодействия Китаю

Япония заключила историческую сделку на сумму 10 миллиардов австралийских долларов (6,5 миллиарда долларов США) на строительство военных кораблей для Австралии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соглашение стало самой значимой продажей вооружений Токио с момента отмены запрета на военный экспорт в 2014 году. В соответствии с договором, Mitsubishi Heavy Industries 7011.T c 2029 года поставит Королевскому австралийскому флоту три модернизированных многоцелевых фрегата класса Mogami. Еще восемь фрегатов будут построены в Австралии.

По данным Reuters, Австралия планирует задействовать корабли для противодействия Китаю, который расширяет военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Канберра намерена защищать важнейшие морские торговые пути и свои северные подходы в Индийском и Тихом океанах.

Заказанные у Японии высокоавтоматизированные военные корабли, предназначенные для охоты за подводными лодками, нанесения ударов по надводным кораблям и обеспечения противовоздушной обороны. Они могут управляться всего 90 моряками, что составляет половину экипажа стареющих австралийских фрегатов класса «Анзак».

По словам старшего аналитика по оборонной стратегии Австралийского института стратегической политики Юэна Грэма, партнерство Японии и Австралии в сфере оборонной промышленности усложняет для Китая задачу натравливания стран друг на друга и «посылает Пекину согласованный сигнал о том, что обе страны готовы превратить свой квазиальянс в функционирующую реальность».

Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что разведдеятельность японских военных кораблей и самолетов в отношении Китая является причиной рисков безопасности на море и в воздухе между двумя странами. По его словам, самолеты китайских ВВС в соответствии с законом проводили проверку, идентификацию, отслеживание и наблюдение за японской военной авиацией. Действия были полностью законны, целесообразны и профессиональны, добавил Цзян Бинь.