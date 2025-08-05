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16:38, 5 августа 2025Из жизни

Загадочную ярко-фиолетовую улитку нашли на берегу

В США студентка нашла на пляже редкую фиолетовую улитку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anya Stajner / Scripps Institution of Oceanography

В штате Калифорния, США, студентка наткнулась на пляже на загадочного моллюска необычного окраса. Об этом пишет Fox News.

Аня Стайнер, изучающая океанографию, нашла ярко-фиолетовую улитку в песке. Она сразу определила, что это редкий вид моллюсков — янтина. Они отличаются не только ярким цветом раковины, но и умением дрейфовать в воде с помощью особого поплавка, который формируется из их вязкой слизи и пузырьков воздуха.

По словам сотрудника института океанографии Калифорнийского университета, обычно янтины встречаются в субтропических и тропических морях. То, что эту улитку выбросило на берег Южной Калифорнии, указывает на потепление местных вод.

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Янтины плавают вниз головой и питаются беспозвоночными, обитающими на поверхности воды. В случае опасности они способны выпускать из жабр фиолетовую жидкость в качестве дымовой завесы. Эти моллюски не опасны для людей.

Ранее сообщалось, что на острове Окинава, Япония, женщина подобрала опасную улитку и даже не заметила этого. Оказалось, что она держала в руках конусную улитку, чей яд способен парализовать и даже погубить человека.

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