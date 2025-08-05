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15:31, 5 августа 2025Силовые структуры

Замминистра образования российского региона наняла мужа по нацпроекту «Демография»

СК задержал замглавы Минобра Тувы за хищение ₽2,4 млн по нацпроекту «Демография»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи задержали замминистра образования Республики Тыва по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

По месту проживания и работы подозреваемой проводятся обыски. Речь идет о Херел Наксыл, уточняет ТАСС.

Махинации при реализации нацпроекта «Демография» вскрыли оперативники ФСБ. По версии следствия, в 2022 году замглавы министерства организовала заключение госконтракта на поставку мягкого и кухонного инвентаря для пяти детских садов на сумму 4,9 миллиона рублей с компанией, принадлежащей ее мужу. Из перечисленных средств 2,4 миллиона рублей были похищены, уточнили в прокуратуре республики.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд арестовал заместителя председателя Оренбургского горсовета Артема Сафиуллина по делу о мошенничестве.

ЖЗЛ
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