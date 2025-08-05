Женщины принялись разгуливать по улице в белье для сна

CNN: Ночные сорочки стали частью повседневного гардероба женщин в 2025 году

Ночные сорочки стали частью повседневного гардероба женщин. Об этом сообщает CNN.

Согласно материалу, в 2025 году женщины принялись разгуливать по улицам в белье для сна, а блогеры начали демонстрировать способы стилизации ночной одежды. Отмечается, что количество видео с хештегом nightgown («ночная сорочка») в TikTok выросло на 200 процентов за последний год.

Причем инфлюэнсеры чаще покупают не новые сорочки, а винтажные, добавляют модные обозреватели. В то же время дизайнеры представляют публике свои вариации платьев в пижамном стиле — подобные наряды появились в ассортименте Dolce & Gabbana, Prada и других марок.

В июне также сообщалось, что выставлять белье напоказ стало модным в 2025 году.