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09:43, 5 августа 2025Ценности

Женщины принялись разгуливать по улице в белье для сна

CNN: Ночные сорочки стали частью повседневного гардероба женщин в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Svetograph / Shutterstock / Fotodom

Ночные сорочки стали частью повседневного гардероба женщин. Об этом сообщает CNN.

Согласно материалу, в 2025 году женщины принялись разгуливать по улицам в белье для сна, а блогеры начали демонстрировать способы стилизации ночной одежды. Отмечается, что количество видео с хештегом nightgown («ночная сорочка») в TikTok выросло на 200 процентов за последний год.

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Причем инфлюэнсеры чаще покупают не новые сорочки, а винтажные, добавляют модные обозреватели. В то же время дизайнеры представляют публике свои вариации платьев в пижамном стиле — подобные наряды появились в ассортименте Dolce & Gabbana, Prada и других марок.

В июне также сообщалось, что выставлять белье напоказ стало модным в 2025 году.

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