Артемий Лебедев пожелал живущему на Украине старому знакомому «выбраться из концлагеря»

Блогер Лебедев пожелал удачи знакомому, прячущемуся от мобилизации на Украине

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил на письмо, которое ему прислал старый знакомый, живущий на Украине и прячущийся от мобилизации. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», блогер пожелал мужчине удачи в том, чтобы «выбраться из концлагеря», то есть покинуть территорию Украины.

Лебедев прочитал сообщение от человека, с которым он познакомился во время своей экспедиции по Украине в 2009 году. Он добавил, что для безопасности автора письма не стал называть его имя и город, где они познакомились. В нем мужчина рассказал, что пытается покинуть страну, а также описал, как он старается избежать мобилизации.

В частности, отметил знакомый Лебедева, за то, чтобы сняться с розыска в стране или купить бронирование от мобилизации, нужно заплатить несколько тысяч долларов. Если человека задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), то нужно заплатить две тысячи долларов, выйти же из ТЦК будет стоить семь тысяч долларов, утверждает автор письма. Также, по его словам, заплатить можно за помощь с пересечением украинской границы.

Он добавил, что вероятность мобилизации человека на улице составляет 50 процентов. По словам знакомого блогера, многие украинцы по этой причине не выходят из квартир по полгода. Мужчина подчеркнул, что большинство украинцев понимают недопустимость происходящего. «Желаю долгих лет здоровья, удачи. Желаю выбраться из этого концлагеря и желаю, чтобы все как можно скорее закончилось», — отреагировал на прочитанное Лебедев.

Ранее блогер дал совет людям, живущим на Западе. Лебедев призвал их потреблять контент не только из видеохостинга YouTube, чтобы сформировать объективное мнение о происходящем в мире.