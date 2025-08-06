Атака нефтебазы Украиной обернулась россиянину 18 годами колонии

Житель Крыма сел на 18 лет за помощь ВСУ в атаке на нефтебазу Феодосии

Верховный суд Республики Крым да 31-летнему жителю Симферополя 18 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что в ноябре 2023 года мужчина сам решил собрать данные о передвижении локомотива с цистернами нефтепродуктов в пункт приема. Координаты терминала и видео с передвижением подсудимый направил в бот главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ТАСС, речь идет о нефтебазе в Феодосии, которую атаковали осенью 2024 года.

Ранее сообщалось, что мошенники использовали 85-летнюю россиянку в качестве дроппера.