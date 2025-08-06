Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 6 августа 2025Силовые структуры

Россиянин передавал данные спецслужбам США

В Калининграде суд арестовал мужчину за передачу США данных о спутниках
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andreyev Vladimir / ТАСС

В Калининграде суд арестовал бывшего сотрудника предприятия за передачу информации о технологиях для спутников спецслужбам США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, летом 2020 года мужчина заключил с компанией из США соглашение о сотрудничестве по сбору и передаче информации, в том числе носящей закрытый характер, относительно производства электронных двигателей коррекции космических спутников заводом, на котором он раньше работал.

Россиянин обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 30 сентября.

Ранее стало известно, что в Москве россиянину Салтыковскому грозит пожизненный срок за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе вспыхнули мигрантские волнения. На улицы вышли толпы иностранцев, работающих на пороховом заводе

    В Раде рассказали о потере Зеленским доверия парламентского большинства

    Названо опасное для США последствие антироссийских санкций

    В Краснодаре сына погибшего бойца СВО спасли от детдома

    Российского пенсионера сожгли из-за квартиры

    Юный россиянин оказался диверсантом

    Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы в России

    Пациент переломал кости травматологу российской больницы

    Высказывания Вайкуле о России назвали «бредом под капельницами»

    Микробиолог раскрыла правильный способ стирки носков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости