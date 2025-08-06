Россиянин передавал данные спецслужбам США

В Калининграде суд арестовал мужчину за передачу США данных о спутниках

В Калининграде суд арестовал бывшего сотрудника предприятия за передачу информации о технологиях для спутников спецслужбам США. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, летом 2020 года мужчина заключил с компанией из США соглашение о сотрудничестве по сбору и передаче информации, в том числе носящей закрытый характер, относительно производства электронных двигателей коррекции космических спутников заводом, на котором он раньше работал.

Россиянин обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 30 сентября.

Ранее стало известно, что в Москве россиянину Салтыковскому грозит пожизненный срок за госизмену.

