В Москве мать расправилась с новорожденной дочерью в туалете

В Москве мать утопила новорожденную дочь в туалете общежития

В Москве мать расправилась с новорожденной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова нашли малыша. Спасти его не удалось, причиной трагедии стала асфиксия в результате утопления.

Женщину задержали. Она признала в содеянном. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой.

Ранее в Рязани возбудили дело после обнаружения младенца без признаков жизни на территории мусороперерабатывающего предприятия.