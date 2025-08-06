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18:42, 6 августа 2025Силовые структуры

В Москве мать расправилась с новорожденной дочерью в туалете

В Москве мать утопила новорожденную дочь в туалете общежития
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве мать расправилась с новорожденной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова нашли малыша. Спасти его не удалось, причиной трагедии стала асфиксия в результате утопления. 

Женщину задержали. Она признала в содеянном. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой.

Ранее в Рязани возбудили дело после обнаружения младенца без признаков жизни на территории мусороперерабатывающего предприятия.

ЖЗЛ
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