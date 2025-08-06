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05:38, 6 августа 2025Мир

В Австрии допустили замену Зеленского

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Зеленского могут заменить до конца лета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинского президента Владимира Зеленского могут заменить до конца лета, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, особенно это актуально, учитывая недавнюю встречу представителей США, Британии и Украины в Альпах. «Заменят ли скоро Зеленского? Я не исключаю этого… Я уже говорила, что это может произойти до конца лета», — допустила экс-глава МИД.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания предпочитают видеть в должности президента Украины экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла в Лондоне Валерия Залужного.

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