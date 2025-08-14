Голые россияне отметили День Нептуна на пляже на глазах у ребенка и попали на видео

Толпа голых россиян отметила День Нептуна на пляже Крыма на глазах у ребенка и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На записи, сделанной одним из участников празднования, россияне стоят вместе и позируют. Некоторые из них совершенно раздеты, а их тела разукрашены в честь мероприятия. В ногах у толпы взрослых сидит маленькая девочка.

Уточняется, что видео было снято на нудистском пляже в Коктебеле. Полиция начала проверку.

Ранее двое голых мужчин попали на видео, когда их арестовали на пляже российского курорта. Сотрудники полиции Хостинского района, проводившие рейд на набережной, заметили загорающих в непристойном виде.