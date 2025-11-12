Названа альтернатива евроинтеграции Украины

Социолог Дэвид Лэйн: Альтернативой членству Украины в ЕС может стать ассоциация

Альтернативой членству Украины в Европейском союзе (ЕС) могут быть разные формы ассоциации. На это в интервью «Ленте.ру» указал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Более реалистичным вариантом стало бы ассоциированное сотрудничество», — подчеркнул он.

По мнению социолога, этот вариант мог бы обеспечить Украине торговые льготы, а для ее граждан существовал бы безвизовый режим. Таким образом, Евросоюз заключил бы соглашения с украинскими правительство соглашения без жестких обязательств, учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна.

Ранее Дэвид Лэйн рассказал о сложностях, с которым столкнулся бы ЕС в случае интеграции Украины. По его словам, это несло бы сообществу серьезные экономические издержки.

