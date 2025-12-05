Реклама

20:20, 5 декабря 2025

Инвалид-колясочник вытащил бездыханного мужчину из воды на глазах у туристов в Таиланде

Инвалид-колясочник бросился в воду, чтобы спасти тонущего мужчину в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: The Pattaya News Thailand

Прикованный к инвалидной коляске мужчина бросился в воду, чтобы спасти тонущего мужчину в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел на пляже Паттайи вечером 4 декабря. 44-летний инвалид-колясочник Чаовалит КлинКесорн, продающий лотерейные билеты на берегу, вытащил из моря бездыханного мужчину на глазах у туристов. «К тому времени, как я добрался до него, тело уже окоченело», — рассказал КлинКесорн.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что пострадавший не выжил. Полицейские похвалили инвалида за храбрость. Тело мужчины доставили в Институт судебной экспертизы, чтобы установить его личность.

Ранее сильные волны утащили в море отдыхавшего в Таиланде туриста на глазах у жены. В тот день вдали от берега оказались трое путешественников.

