Инвалид-колясочник вытащил бездыханного мужчину из воды на глазах у туристов в Таиланде

Инвалид-колясочник бросился в воду, чтобы спасти тонущего мужчину в Таиланде

Прикованный к инвалидной коляске мужчина бросился в воду, чтобы спасти тонущего мужчину в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел на пляже Паттайи вечером 4 декабря. 44-летний инвалид-колясочник Чаовалит КлинКесорн, продающий лотерейные билеты на берегу, вытащил из моря бездыханного мужчину на глазах у туристов. «К тому времени, как я добрался до него, тело уже окоченело», — рассказал КлинКесорн.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что пострадавший не выжил. Полицейские похвалили инвалида за храбрость. Тело мужчины доставили в Институт судебной экспертизы, чтобы установить его личность.

