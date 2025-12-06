Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:31, 6 декабря 2025Путешествия

Россиянка потеряла сознание в номере отеля в Гонконге и не выжила

The Standard: Российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Гонконге
Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

35-летнюю российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Гонконге. Об этом пишет портал The Standard.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, в гостинице в районе Ваньчай. Сотрудники отеля сообщили в полицию, что гостья потеряла сознание в своем номере. Экстренные службы приехали на место и констатировали, что россиянка не выжила.

Полиция начала расследование. Точная причина кончины туристки станет известна после вскрытия.

Ранее стало известно, что российский турист не выжил во время отдыха на турецком курорте Аланья. После того как мужчина пожаловался на плохое самочувствие, его родственники вызвали скорую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Белгороде научились координировать роботов

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok