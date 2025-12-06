Россиянка потеряла сознание в номере отеля в Гонконге и не выжила

The Standard: Российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Гонконге

35-летнюю российскую туристку нашли бездыханной в номере отеля в Гонконге. Об этом пишет портал The Standard.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, в гостинице в районе Ваньчай. Сотрудники отеля сообщили в полицию, что гостья потеряла сознание в своем номере. Экстренные службы приехали на место и констатировали, что россиянка не выжила.

Полиция начала расследование. Точная причина кончины туристки станет известна после вскрытия.

Ранее стало известно, что российский турист не выжил во время отдыха на турецком курорте Аланья. После того как мужчина пожаловался на плохое самочувствие, его родственники вызвали скорую.

