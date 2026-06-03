3 июня праздник отмечают любители велосипедного спорта. По всему миру отмечается День сидра. Православные верующие 3 июня вспоминают о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 3 числа в России и мире, а также кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России и мире

Всемирный день велосипеда

Праздник в честь велосипеда был учрежден на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году. Таким образом организация призвала правительства государств развивать инфраструктуру для велотранспорта и поощрять занятия велоспортом среди молодежи. Спортивные ассоциации в разных странах поддерживают День велосипеда и призывают 3 июня отказаться от автомобилей — сменить четыре колеса на два.

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Всемирный день сидра

Сидр — алкогольный напиток из сока фруктов — в последние годы стал особенно популярным. Его выбирают вместо пива и вина, так что неудивительно, что у этого напитка появился свой неофициальный праздник. И не один: 3 июня празднуют день всех видов сидра, а 18 ноября — только яблочного.

История сидра уходит корнями на два тысячелетия назад. Считается, что широкое производство началось после того, как Гай Юлий Цезарь попытался вторгнуться в Британию в 55 году до нашей эры. Полководец попробовал напиток, который местное население получало путем брожения яблок. Этот рецепт Цезарь привез с собой в континентальную Европу.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 июня

День прогульщика;

День воспоминаний о снеге.

Какой церковный праздник 3 июня

Великорецкий крестный ход

Одно из главных православных событий лета проходит в Кировской области с 3 по 8 июня. Десятки тысяч паломников следуют за Великорецкой иконой Николая Чудотворца, ночуя в полевых лагерях. Круговой маршрут между Кировом и селом Великорецким составляет 150 километров. Этот крестный ход считается одним из самых протяженных.

Предание гласит, что Великорецкая икона Николая Чудотворца явилась в 1389 году на берегу реки Великой. Крестьянин отнес ее в село, где она исцеляла больных. Вскоре слава об иконе дошла до Москвы. Образ показывали Ивану Грозному, а затем прятали в разных городах от татар и разрушений в годы Смуты. В наши дни она находится в Успенском Трифоновом монастыре.

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Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Православные верят, что Владимирская икона Божией Матери защищает Россию от невзгод — голода, врагов и болезней. По легенде, ее написал апостол Лука — автор одного из четырех Евангелий. Считается, что он начертал образ Богородицы на доске стола, за которым обедала семья Иисуса Христа.

У иконы три праздника в году: два из них приходятся на лето (3 июня и 6 июля), а один на осень (8 сентября). Первый летний праздник связан с освобождением Москвы от хана Мехмеда Гирея в 1521 году. Предание гласит, что икона явилась во сне слепой инокине и подала знак, что город будет спасен.

Какие еще церковные праздники отмечают 3 июня

День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены;

День обретения мощей блаженного Андрея Симбирского;

День памяти преподобного Кассиана грека;

Собор Карельских, Симбирских и Уфимских святых.

Приметы на 3 июня

В народе 3 июня — Еленин день. Издавна на Руси было принято судить о предстоящем урожае и будущих событиях по погоде и другим приметам. Ниже — самые популярные приметы Еленина дня.

Хорошей приметой считалось посеять 3 июня коноплю, лен, пшеницу, просо, овес или гречиху. Достаточно бросить в землю несколько горстей зерна.

Если на завтрак съесть вареное яйцо, а толченую скорлупу от него скормить курицам, они будут лучше нестись.

В Еленин день не стоит убираться в доме — к несчастью.

Надевать черную одежду — к ссоре.

У того, кто увидит радугу, будет крепкое здоровье.

Кто родился 3 июня

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. Помимо олимпийского золота, спортсменка поставила 28 мировых рекордов и одержала множество других побед. С 2016 года Исинбаева состояла в Международном олимпийском комитете (МОК).

Скриптонит (36 лет)

Казахский рэпер Адиль Жалелов родился в 1990 году. Сейчас он один из самых популярных хип-хоп-артистов, читающих на русском языке. Записал дебютный альбом в 2015 году и с тех пор выпустил около 10 сольных альбомов. Отличительная черта творчества Скриптонита — речитатив, который сложно разобрать на слух.

Кто еще родился 3 июня