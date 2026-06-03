ГИБДД не подтвердило введение новых штрафов для автолюбителей

ГИБДД не подтвердило введение новых штрафов за аварийный знак для россиян

В группах во «ВКонтакте» и каналах в мессенджере в Telegram распространилась информация, что ГИБДД с июня начнет проверять наличие аварийного знака у россиян и штрафовать на 500 и 1000 рублей за его отсутствие. При этом утверждалось, что данная информация появилась в СМИ, без конкретного уточнения. «Основные требования: знак должен быть исправным и светоотражающим, а поврежденный, треснутый или утративший отражающие свойства знак может также привести к штрафу», — говорилось в постах.

Госавтоинспекция не объявляла никаких специальных рейдов, проверок багажников или изменений в ПДД на июнь 2026 года. Никакой информации о рейдах нет ни на сайте ГИБДД, ни в социальных сетях.

Ранее Госавтоинспекция также опровергала информацию об изменениях в административном законодательстве с 1 июня 2026 года. «Сведения о вступлении в силу с 1 июня 2026 года новых штрафов и ужесточении ответственности за нарушения ПДД не соответствуют действительности. Никаких изменений в указанной части в нормативные правовые акты не вносилось», — сообщали в ГИБДД.

Правительство РФ исключило аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки из «Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Поэтому при обычной проверке документов инспектор ГАИ не имеет права требовать их наличия.

Авторы фейка взяли за основу штрафы из КоАП РФ, которые применяются в других ситуациях. Так, 500 рублей — это штраф по ст. 12.20 КоАП за нарушение правил пользования световыми сигналами или знаками (например, если буксировать машину без «аварийки» и не закрепить сзади знак), а 1000 рублей — это реальный штраф по ч. 1 ст. 12.27 КоАП за невыставление знака при ДТП.

Информацию, преподнесенную в постах, не удалось найти в СМИ, хотя сами распространители фейка ссылались на то, что эта она была взята из изданий.

Сообщения о том, что с июня ГИБДД начнет проверять наличие аварийного знака у россиян и штрафовать за его отсутствие, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».