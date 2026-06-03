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15:14, 3 июня 2026Культура

В Казани завершился фестиваль медиаискусства «Нур»

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Нур»

В Казани в шестой раз прошел фестиваль медиаискусства «Нур». За четыре дня — с 28 по 31 мая — его посетили более 155 тысяч человек.

В этом году «Нур» объединил более 30 событий на 15 локациях, включая Дом актера, Черное озеро, Особняк Демидова и Московский рынок. Свои работы представили художники из России, Белоруссии, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Франции.

Центральной площадкой «Нура» стал экстрим-парк «Урам». Испанский художник SpY представил там проект Cycles N2 — 15 подвижных световых колец. А российская студия «Тундра» установила в «Ураме» акустико-световую сферу The Dot.

На открытии фестиваля гостям показали инсталляцию Рax от студии «Сетап» х Т2 — конструкцию из световых колец, которая во время открытия управлялась художниками вручную, а в остальные дни работала в автоматическом режиме.

Программу каждого дня с 29 по 31 мая завершал конкурс 3D-маппинга. Свои работы на фасаде Спасской башни Казанского кремля представили студии из Франции, Италии, Китая и России.

Параллельно с визуальной программой в баре «Соль» прошел двухдневный ночной сет с участием 25 артистов. Хэдлайнерами музыкальной программы «Нура» стали белорусский дуэт Police in Paris и основатель фестиваля Gamma Ivan Logos.

Организатором фестиваля выступила студия formate. Титульный партнер мероприятия — мобильный оператор Т2. Стратегический информационный партнер — «Лента.ру».

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