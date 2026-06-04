Российские крановщики 4 июня отмечают профессиональный праздник. Еще в этот день проходят мероприятия, посвященные защите детей от военной агрессии. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 4 июня, кто из знаменитостей празднует день рождения и на какие приметы обращали внимание наши предки в этот день.

Праздники в России

День крановщика

День крановщика, или день машиниста крана — неофициальный праздник, который не закреплен в государственных документах. И все же это отличный повод поздравить специалистов, без которых невозможно себе представить современное строительство, грузоперевозки и сложное производство.

Дата праздника связана с годовщиной регистрации приказа “Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана»”, который с 2014 года регулирует работу крановщиков.

Праздники в мире

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Фото: Hosam Katan / Reuters

Международный день невинных детей призван напомнить о том, что именно молодое поколение сильнее всего страдает при военных действиях. Генассамблея ООН учредила день в 1982 году во время сессии, посвященной Палестине, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 июня

Международный день корги;

День образования Республики Ингушетия;

День государственных символов Казахстана;

День банковского работника в Республике Молдова;

День флага Эстонии;

День любителей лета;

День борьбы с кариесом.

Какой церковный праздник 4 июня

День памяти мученика Василиска Команского

Святой Василиск жил на рубеже III-IV веков и вместе с двоюродными братьями пострадал при гонениях на христиан. Согласно преданию, Василиска заключили под стражу в Команах (древнем городе на территории современной Турции), где ему во сне явился Бог, пообещавший свою помощь в мученическом подвиге.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Из уважения к духовной чистоте и совершаемым чудесам стража отпустила Василиска домой попрощаться с родственниками. Узнав об этом, правитель города жестоко наказал охранников и послал за Василиском военный отряд. Вернуться в темницу святому пришлось в сапогах с гвоздями, вбитыми в подошвы. В Команах чудотворцу отсекли голову и бросили тело в озеро.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 июня

День памяти мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского;

День памяти II Вселенского Собора;

День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца;

День памяти священномученика Михаила Борисова.

Приметы на 4 июня

В народе 4 июня называли Василиском, Василисой Соловьихой и Соловьиным днем. Считалось, что в этот день соловьи поют особенно громко.

Слышать ночью пение соловья — к ясной погоде.

Поймать соловья и оставить его дома — к беде, а вот если продать птицу, финансовое положение вскоре улучшится.

Если выпадает много росы и стелется туман, урожай будет богатым.

Вылезло много пауков — будет богатый урожай огурцов.

Фото: Wilfried Martin / imagebroker / Globallookpress.com

Кто родился 4 июня

Американская актриса родилась в 1975 году. Прославилась ролями в фильмах «Мистер и миссис Смит», «Угнать за 60 секунд» и «Прерванная жизнь» — за роль в последнем получила «Оскар». Помимо актерской карьеры Джоли занимается гуманитарной помощью, более 20 лет актриса была посланником ООН по делам беженцев.

Фото: Marilla Sicilia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Виктор Васильевич Тихонов был главным тренером хоккейной сборной СССР, под его руководством команда восемь раз занимала первое место на чемпионатах мира и дважды побеждала на Олимпиаде. Также за свою карьеру Тихонов успел поработать с командами «Динамо» и ЦСКА.

Кто еще родился 4 июня