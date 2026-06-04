Российские крановщики 4 июня отмечают профессиональный праздник. Еще в этот день проходят мероприятия, посвященные защите детей от военной агрессии. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 4 июня, кто из знаменитостей празднует день рождения и на какие приметы обращали внимание наши предки в этот день.
Праздники в России
День крановщика
День крановщика, или день машиниста крана — неофициальный праздник, который не закреплен в государственных документах. И все же это отличный повод поздравить специалистов, без которых невозможно себе представить современное строительство, грузоперевозки и сложное производство.
Дата праздника связана с годовщиной регистрации приказа “Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана»”, который с 2014 года регулирует работу крановщиков.
Праздники в мире
Международный день невинных детей — жертв агрессии
Международный день невинных детей призван напомнить о том, что именно молодое поколение сильнее всего страдает при военных действиях. Генассамблея ООН учредила день в 1982 году во время сессии, посвященной Палестине, «будучи потрясенной огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв актов агрессии Израиля».
Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 июня
- Международный день корги;
- День образования Республики Ингушетия;
- День государственных символов Казахстана;
- День банковского работника в Республике Молдова;
- День флага Эстонии;
- День любителей лета;
- День борьбы с кариесом.
Какой церковный праздник 4 июня
День памяти мученика Василиска Команского
Святой Василиск жил на рубеже III-IV веков и вместе с двоюродными братьями пострадал при гонениях на христиан. Согласно преданию, Василиска заключили под стражу в Команах (древнем городе на территории современной Турции), где ему во сне явился Бог, пообещавший свою помощь в мученическом подвиге.
Из уважения к духовной чистоте и совершаемым чудесам стража отпустила Василиска домой попрощаться с родственниками. Узнав об этом, правитель города жестоко наказал охранников и послал за Василиском военный отряд. Вернуться в темницу святому пришлось в сапогах с гвоздями, вбитыми в подошвы. В Команах чудотворцу отсекли голову и бросили тело в озеро.
Какие еще церковные праздники отмечают 4 июня
- День памяти мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского;
- День памяти II Вселенского Собора;
- День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца;
- День памяти священномученика Михаила Борисова.
Приметы на 4 июня
В народе 4 июня называли Василиском, Василисой Соловьихой и Соловьиным днем. Считалось, что в этот день соловьи поют особенно громко.
- Слышать ночью пение соловья — к ясной погоде.
- Поймать соловья и оставить его дома — к беде, а вот если продать птицу, финансовое положение вскоре улучшится.
- Если выпадает много росы и стелется туман, урожай будет богатым.
- Вылезло много пауков — будет богатый урожай огурцов.
Кто родился 4 июня
Анджелина Джоли (51 год)
Американская актриса родилась в 1975 году. Прославилась ролями в фильмах «Мистер и миссис Смит», «Угнать за 60 секунд» и «Прерванная жизнь» — за роль в последнем получила «Оскар». Помимо актерской карьеры Джоли занимается гуманитарной помощью, более 20 лет актриса была посланником ООН по делам беженцев.
Виктор Тихонов (1930-2014)
Виктор Васильевич Тихонов был главным тренером хоккейной сборной СССР, под его руководством команда восемь раз занимала первое место на чемпионатах мира и дважды побеждала на Олимпиаде. Также за свою карьеру Тихонов успел поработать с командами «Динамо» и ЦСКА.
Кто еще родился 4 июня
- Рассел Брэнд (51 год) — британский юморист и актер;
- Евгений Устюгов (41 год) — российский биатлонист, олимпийский чемпион;
- Михаил Бестужев-Рюмин (1801-1826) — декабрист, участник Южного общества;
- Кэтрин и Меган Прескотт (35 лет) — британские актрисы, сыгравшие близняшек в сериале «Молокососы».