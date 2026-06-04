Раскрыт список участников шоу LAB с Антоном Беляевым

В шоу LAB примут участие Лолита, Дмитрий Журавлев, Татьяна Буланова, IOWA и другие артисты

В масштабном музыкальном проекте LAB с Антоном Беляевым обновился список участников ближайшего шоу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе проекта.

Концерт состоится 13 июня на сцене «ВТБ Арены». Вместе с основателем проекта и фронтменом группы Therr Maitz в шоу также примут участие Лолита, Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, IOWA, Сироткин, Александр Ревва, Cream Soda, AY YOLA, Анастасия Садковская, Тося Чайкина и несколько секретных гостей. Отмечается, что список участников будет дополняться.

Согласно информации от организаторов, помимо уже озвученных артистов, на сцену выйдут Найк Борзов, MONA, Комната культуры, The Dawless, КАССЕТА, Miravi, Billy's Band и Spokanki.

Создатель LAB подчеркнул, что каждый номер проекта — это самостоятельная история, раскрывающая исполнителя с неожиданной стороны. «Многие музыканты открываются для меня по-новому. Я заново слышу их музыку, иначе воспринимаю их творческий подход», — добавил Беляев.

LAB — это авторский проект Антона Беляева, в котором звездные артисты пробуют себя в новых жанрах и вместе с музыкантами коллектива Therr Maitz, хором и оркестром создают оригинальные интерпретации популярных треков. Известно, что основатель проекта не раскрывает трек-лист шоу заранее: команда и музыканты вместе ищут неожиданные решения и уделяют внимание репертуару, который близок исполнителям.