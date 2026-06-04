Сбер заключил с ДНР соглашение на ПМЭФ

Сбер поможет ДНР подготовить IT-специалистов для экономики республики, на это направлено соглашение, заключенное на ПМЭФ между Сбером и правительством ДНР. Документ закрепляет намерение сторон вместе развивать программы обучения информационным технологиям, обмениваться опытом и внедрять цифровые платформенные решения. Ключевой целью соглашения является открытие в Донецкой Народной Республике кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера, где готовят востребованных цифровых инженеров. Подписи под договором поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня цифровые технологии работают во всех отраслях экономики. Поэтому полноценная компетенция в этой сфере необходима каждому. Настоящие прорывы рождаются там, где человеческий интеллект действует совместно с искусственным. Важно понимать не только то, как придумываются и создаются продукты, но и как они масштабируются и выводятся на рынок для миллионов людей. Это важнейший навык для специалиста в любой области. Такой симбиоз дает результат, недоступный каждому из них по отдельности. И в "Школе 21" можно получить эти компетенции. Кампусы работают по всей стране, мы делимся экспертизой, внедряем платформенные решения, чтобы у каждого человека была возможность развиваться, приобретать востребованные навыки и строить успешную карьеру. Вместе с правительством мы поможем ДНР развиваться, чтобы проекты становились точками роста как для каждого человека, так и для республики в целом», — отметил Герман Греф.

Жители республики получат доступ к современным образовательным инструментам, которые помогут освоить цифровые профессии. Для экономики ДНР нужны программисты, инженеры данных, разработчики. Сбер предлагает свои наработки: цифровые технологии обучения, платформенные решения, методики. Правительство республики, в свою очередь, поможет организовать образовательный процесс и создать условия для учебы.

Стороны договорились о системной работе, обмене лучшими практиками и экспертизой, а также об организации и проведении совместных мероприятий — хакатоны, лекции, стажировки дадут студентам и уже работающим специалистам возможность прокачать навыки.

«Сегодня мы расширяем взаимодействие со Сбером по ряду ключевых направлений — от подготовки востребованных IT-кадров до внедрения цифровых платформенных решений в экономику и социальную сферу. Открытие кампуса «Школы 21» в ДНР станет не только точкой притяжения талантливой молодежи, но и драйвером технологического обновления Республики. Вместе со Сбером мы создаем условия, чтобы наши граждане получали современные профессии без отрыва от дома, а бизнес — квалифицированные кадры. Это системный шаг к устойчивому развитию Донбасса», — сказал Пушилин.