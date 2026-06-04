Сообщение об обязательном Fan ID для посещения спортивных соревнований опровергли

Информация об обязательном Fan ID для посещения разных видов соревнований оказалась фейком

В Сети распространилась информация о том, что билеты на матчи РПЛ, Кубка России, турниры КХЛ и этапы Гран-при по фигурному катанию с 1 июня продаются только при наличии Fan ID (паспорта болельщика). Однако эта информация передана неверно.

Обязательное наличие паспорта болельщика распространяется только на футбольные матчи. Спортивный юрист, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов разъяснил:

«Сейчас карта болельщика действует только в футболе. Обязательна на матчах МИР РПЛ, финале Кубка России и с 2025 года на Суперкубке. Перечень турниров утверждает Правительство, и пока в нем только эти соревнования. На все остальное не распространяется. Это игры низших футбольных дивизионов и ранние стадии Кубка России, а также другие виды спорта целиком, включая хоккей (КХЛ), баскетбол, волейбол и прочие. Расширение на хоккей и баскетбол обсуждалось в конце 2025 года, но юридически остается на стадии намерений, карта по-прежнему чисто футбольная».

Также известно, что Перечень со списком матчей и стадионов, где введена Карта болельщика, ранее был утвержден распоряжением Правительства РФ от 25.06.2022 № 1694-р.

Кроме того, информацию комментировал Министр спорта России Михаил Дегтярев. В разговоре с изданием sports.ru он оценил вероятность введения Fan ID в других видах спорта.

«Не обязательно. У нас еще в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры. Важно понять, что задача государства не только в том, чтобы все на футболе, хоккее и любых других соревнованиях получали удовольствие от просмотра, но и в том, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок, а в случае инцидента – быстрое расследование, наказание провинившихся и предотвращение в будущем», — сказал глава ведомства.

Тема с обязательным паспортом болельщика не распространилась в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».