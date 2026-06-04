ВТБ на ПМЭФ раскрыл показатели роста беззалогового кредитования МСП

ВТБ занял 30% рынка зонтичных поручительств МСП в 1 квартале 2026 года

ВТБ занял первое место среди участников программы зонтичных поручительств Корпорации МСП по итогам первого квартала 2026 года, обеспечив 30 процентов всех выдач в рамках программы. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщил член правления банка Руслан Еременко.

«В первом квартале 2026 года ВТБ заключил 310 сделок, что на 148 процентов больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127 процентов, а объем поручительств — на 107 процентов», — отметил Еременко. По его словам, зонтичные поручительства укрепляются как рыночный механизм, последовательно расширяющий доступ малого и среднего бизнеса к кредитованию.

Для предпринимателей этот инструмент позволяет привлекать финансирование даже при ограниченном залоговом обеспечении, что особенно актуально для региональных и быстрорастущих компаний.

Наиболее высокую динамику спроса демонстрируют промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала. Активнее всего бизнес привлекал средства в производстве, туризме, инфраструктурных проектах, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи.

Механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП позволяет компаниям получать кредиты без полного залогового покрытия — поручительство корпорации частично замещает обеспечение по займу. Рынок демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону беззалогового кредитования: при росте общего объема выдач снижается средний размер сделки, что указывает на расширение круга компаний, получающих доступ к финансированию.

