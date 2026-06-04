ПМЭФ-2026. День второй

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13:08, 4 июня 2026Экономика

ВТБ на ПМЭФ раскрыл показатели роста беззалогового кредитования МСП

ВТБ занял 30% рынка зонтичных поручительств МСП в 1 квартале 2026 года
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ занял первое место среди участников программы зонтичных поручительств Корпорации МСП по итогам первого квартала 2026 года, обеспечив 30 процентов всех выдач в рамках программы. Об этом на ПМЭФ-2026 сообщил член правления банка Руслан Еременко.

«В первом квартале 2026 года ВТБ заключил 310 сделок, что на 148 процентов больше, чем годом ранее, при этом объем кредитов вырос на 127 процентов, а объем поручительств — на 107 процентов», — отметил Еременко. По его словам, зонтичные поручительства укрепляются как рыночный механизм, последовательно расширяющий доступ малого и среднего бизнеса к кредитованию.

Для предпринимателей этот инструмент позволяет привлекать финансирование даже при ограниченном залоговом обеспечении, что особенно актуально для региональных и быстрорастущих компаний.

Наиболее высокую динамику спроса демонстрируют промышленные и логистические регионы Поволжья, Сибири и Урала. Активнее всего бизнес привлекал средства в производстве, туризме, инфраструктурных проектах, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи.

Механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП позволяет компаниям получать кредиты без полного залогового покрытия — поручительство корпорации частично замещает обеспечение по займу. Рынок демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону беззалогового кредитования: при росте общего объема выдач снижается средний размер сделки, что указывает на расширение круга компаний, получающих доступ к финансированию.

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