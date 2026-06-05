На ПМЭФ представили выставку «Наука в лицах»

Дмитрий Чернышенко открыл пятую выставку «Наука в лицах»

На площадке Петербургского международного экономического форума представили выставку «Наука в лицах». В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев и другие.

В экспозицию вошли портреты 32 ученых из 15 регионов России, чьи изобретения и разработки были отмечены высокими наградами в области науки.

«”Наука в лицах” — это, без преувеличения, очень важное событие в череде мероприятий, которые ежегодно проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленных нашим президентом. Здесь показаны лица наших ученых, которых должна знать вся страна. Благодаря таким мероприятиям, которые популяризируют нашу науку через ее героев, мы получили результат, что, по оценкам ВЦИОМ, не менее 90% наших граждан могут назвать хотя бы одно научное изобретение. Хочется, чтобы этот проект развивался», — отметил Чернышенко.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский отметил, что выставка стала важной частью ПМЭФ и Конгресса молодых ученых.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев подчеркнул, что в состав участников выставки вошли победители научной премии Сбера, а также внутренней премии.

«Это молодые талантливые ребята, которые работают на стыке искусственного интеллекта и самых разных направлений науки. Мне кажется, сейчас очень важный момент для многих ребят. Они думают, с чем связать свою карьеру. Я очень надеюсь, что эта выставка поможет хотя бы некоторым из них сделать свой выбор в сторону фундаментальной науки. Искусственный интеллект поможет им совершить открытия, о которых мы сегодня даже, возможно, и не мечтали», — сказал он.

Директор Петербургского международного экономического форума, заместитель директора Фонда «Росконгресс» Алексей Вальков отметил важность поступательного развития повестки ПМЭФ и Конгресса молодых ученых, поддержка ученых и создание платформы для диалога между наукой, бизнесом и государством.

«И это происходит и на Петербургском международном экономическом форуме, в рамках мероприятий, в рамках стендов. И, конечно, в рамках Конгресса молодых ученых мы будем поддерживать такие инициативы и делать все для того, чтобы страна больше знала о тех людях, которые двигают науку вперед», — подчеркнул он.