В соцсетях распространился фейк о сокращении рейсов в аэропортах России

В ЦУР нескольких регионов опровергли сокращение авиарейсов из-за нехватки топлива

В интернете распространилась информация о том, что аэропорты нескольких российских городов — Махачкалы, Пензы, Саратова и Владикавказа — сокращают количество рейсов вдвое. Согласно этим данным, к такой ситуации якобы привела нехватка авиатоплива.

По Telegram-каналам и соцсетям разлетелись якобы скриншоты с сайтов существующих изданий. Тем не менее на официальных ресурсах аэропортов указанных городов нет сообщений, которые свидетельствуют о том, что соответствующие данные достоверны. Кроме того, на сайтах российских СМИ, со страниц которых якобы были сделаны скриншоты, также нет этой информации.

В том числе эти данные уже опровергли в ЦУР нескольких регионов. Так, в ЦУР Республики Дагестан эти утверждения назвали фейком.

«В Telegram-каналах и комментариях распространяется скриншот якобы публикации «Дагестанской правды» о том, что аэропорт Махачкалы сокращает количество рейсов вдвое из-за нехватки авиатоплива. Проверка показала: эта информация не соответствует действительности. На сайте издания такой публикации нет, а распространяемый скриншот является подделкой», — предупредили в управлении.

В ЦУР Пензенской области также сообщили о том, что распространяемые данные — фейк.

«Для убедительности авторы использовали поддельный скриншот новости и приписали губернатору заявление, которого он не делал. На официальных ресурсах такой информации нет», — сообщили в управлении, добавив, что на сайте, который используют злоумышленники, новость также отсутствует.

В ЦУР Северная Осетия — Алания отметили, что данный фейк рассылается в предложенные новости к различным информационным каналам.

«ЦУР Северной Осетии проверил сведения о возможном сокращении рейсов из-за нехватки авиационного топлива — они не подтвердились. В аэропорту "Владикавказ" опровергли эту информацию», — добавили там.

Данные о сокращении вдвое рейсов в нескольких аэропортах РФ из-за нехватки топлива не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».