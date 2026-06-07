Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 7 июня 2026Россия

7 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
Ксения Дорофеева
СюжетПраздники в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

7 июня по всей России отмечают День краудфандинга, а в Москве — День столичного ресторатора. Во всем мире празднуют День безопасности пищевых продуктов, а также День заботы. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 7 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День краудфандинга

День краудфандинга в России — достаточно молодой праздник, который учредили в 2015 году. Краудфандинг (от английского crowd — «толпа», funding — «финансирование») — это форма общественной помощи проекту, организации или личности, при которой средства добровольно собирают неравнодушные граждане.

Дата праздника приурочена к годовщине старта первой краудфандинговой платформы в России — Planeta.ru. Сервис начал работать 7 июня 2012 года.

День московского ресторатора

Фото: PxHere

Профессиональный праздник московских рестораторов и работников сферы общепита учредили в 2018 году распоряжением городского правительства. Дату выбрали не случайно — 7 июня 1893 года в Москве было обнародовано «Положение о трактирном промысле», перечень основных требований к заведениям общественного питания в городе.

Праздники в мире

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Всемирный день безопасности пищевых продуктов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году. Праздник призван напомнить людям о том, как важно употреблять в пищу только свежие и качественные продукты. Поэтому задача руководства стран — предоставить своим гражданам доступ к здоровой пище.

По данным ООН, от употребления пищевых продуктов, загрязненных микроорганизмами или химикатами, ежегодно умирают 420 000 человек. Причем около 40 процентов заболевших — дети до пяти лет.

Фото: PHÚC LONG / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 7 июня

  • День июньского жука;
  • День хорватской дипломатии;
  • Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o cиндpoмe Туpeттa;
  • День пробной технологии;
  • День шоколадного мороженого в США.

Какой церковный праздник 7 июня

Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Пророк Иоанн Предтеча — самый почитаемый христианский святой после Девы Марии. Согласно преданию, именно от Предтечи Христос принял святое Крещение в Иордане. Свою кончину святой встретил за полгода до распятия Христа — пророка казнил царь Ирод по требованию его падчерицы Саломеи. Отрубленную голову Предтечи похоронили в нечистом месте, однако вскоре она пропала.

Иоа́нн Предте́ча

Иоа́нн Предте́ча. Фото: Meister von Gracanica / Wikipedia

Позже голову святого трижды находили в разных местах: сначала ее обнаружил один вельможа — перед кончиной он спрятал голову в церкви, которую построил сам. Позже храм рухнул, и во второй раз голова чудесным образом оказалась недалеко от Гроба Господня. В эпоху иконоборчества святыню пришлось спрятать в Команах. Там и произошло третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июня

  • День памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского;
  • День памяти священномученика Ферапонта, епископа Кипрского;
  • День памяти преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини;
  • День памяти преподобномученика Тавриона (Толоконцева), монаха.

Приметы на 7 июня

  • Если утром 7 июня выпало много росы, то день будет солнечным и ясным.
  • Если лягушки перестали квакать, стоит ждать холодов.
  • Внезапные раскаты грома предвещают затяжные дожди.

Кто родился 7 июня

Поль Гоген (1848-1903)

Поль Гоген

Поль Гоген. Фото: Hulton Archive / Getty Images

Французский художник Поль Гоген родился 7 июня 1848 года в Париже, однако много лет прожил на Таити. В числе самых популярных работ: «Откуда Мы Пришли? Кто Мы? Куда Мы Идем?» (1898), «Желтый Христос» (1889), «Когда свадьба» (1892).

Интересно, что творчество Гогена публика оценила лишь после кончины художника. В 2015 году его картина «Когда свадьба?» была продана почти за 300 миллионов долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас Гогена считают одним из ярчайших представителей постимпрессионизма наряду с Винсентом Ван Гогом.

Лиам Нисон (74 года)

Британский актер Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в Северной Ирландии. Прославился после главной роли в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Также Лиам Нисон снимался в картинах: «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза», «Банды Нью-Йорка», «Реальная любовь» и других. Номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус».

Кто еще родился 7 июня

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные в Черном море дали бой скоростным катерам ВСУ с экипажем. Что известно о последствиях?

    На Западе назвали заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию Армении

    В КНДР отказались от компромисса по ядерному вопросу

    Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

    ВС России улучшили тактическое положение около одного населенного пункта

    США захотели передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе

    На Западе обвинили Украину в превращении Европу в зону боевых действий

    Еще один ребенок пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    В стране Латинской Америки выберут девятого президента за 10 лет

    Сильный пожар произошел в Эквадоре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok