Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне

35-летнего британского певца и автора песен Талая Райли убили в Лондоне

Британский певец и автор песен Талай Райли (настоящее имя — Марк Орабийи) скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщает The Standard.

Тело артиста было обнаружено утром 5 июня в его доме в восточной части Лондона. По данным источника, Райли погиб от нескольких ножевых ранений. Известно, что в тот же день полиция задержала троих подозреваемых. Двое из них были отпущены без предъявления обвинений, еще один — под залог.

Талай Райли подписал свой первый крупный контракт в 18 лет. Помимо сольной карьеры, он известен как автор хитов многих артистов, включая Бритни Спирс, Дуа Липу, Khalid, Криса Брауна, The Chainsmokers и других.

Ранее сообщалось, что игравшего в фильме «Джуманджи» 81-летнего актера Джеймса Хэнди зарезали в США. Правоохранители приехали на место происшествия после звонка мужчины, который сообщил, что «только что убил человека греха». Подозреваемый в нападении является сыном женщины, с которой в отношениях состоял актер.