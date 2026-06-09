Александр Петров высказался об отъезде из России

Актер Александр Петров заявил, что не планирует уезжать из России

Актер Александр Петров признался, что никогда всерьез не задумывался о переезде из России. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сноб».

По словам Петрова, после первой поездки в США он осознал, что не сможет там поселиться. Такие же эмоции у него вызвала Европа, где он жил несколько месяцев во время съемок фильма «Дворец» режиссера Романа Полански. Александр подчеркнул, что все это время ему хотелось только поскорее вернуться домой.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — заключил артист.

Ранее Петров описал свое отношение к коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, которые обрели популярность на Западе после успеха фильма «Анора». По словам артиста, который ранее признавался, что мечтает выиграть «Оскар», все российские коллеги испытывали белую зависть к успехам Юры и Марка.