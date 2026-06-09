Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:53, 9 июня 2026Культура

Александр Петров высказался об отъезде из России

Актер Александр Петров заявил, что не планирует уезжать из России
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актер Александр Петров признался, что никогда всерьез не задумывался о переезде из России. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сноб».

По словам Петрова, после первой поездки в США он осознал, что не сможет там поселиться. Такие же эмоции у него вызвала Европа, где он жил несколько месяцев во время съемок фильма «Дворец» режиссера Романа Полански. Александр подчеркнул, что все это время ему хотелось только поскорее вернуться домой.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — заключил артист.

Ранее Петров описал свое отношение к коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, которые обрели популярность на Западе после успеха фильма «Анора». По словам артиста, который ранее признавался, что мечтает выиграть «Оскар», все российские коллеги испытывали белую зависть к успехам Юры и Марка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Точность российских умных бомб показали со спутника

    Ушедший из России бренд объявил отзыв более миллиона машин по всему миру

    Испанец описал одну особенность жизни в России словами «не мог поверить, что это возможно»

    Пашинян задумал еще один способ сблизиться с ЕС

    В МИД России назвали Украину «криминальной империей»

    Лучшего судью Африки не пустили в США для работы на ЧМ-2026

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Бывшая невеста Лепса рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

    Следователи раскрыли расстрелявшего на улице россиянина велосипедиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok