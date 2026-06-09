Идрис Эльба выступил против темнокожего Бонда

Актер Идрис Эльба заявил, что Джеймса Бонда не стоит делать темнокожим

Британский актер Идрис Эльба, наиболее известный по ролям в сериалах «Прослушка» и «Лютер», раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ.

Артист отметил, что считает этот подход нереалистичным. Он подчеркнул, что агент 007 был задуман как белый мужчина и у создателей были на то причины.

«Бонд популярен во всем мире. И далеко не все зрители согласятся увидеть темнокожего мужчину или африканца в роли Бонда. Это просто не соответствует их культурным предпочтениям», — пояснил Идрис.

Эльба добавил, что менять образ Бонда вовсе не обязательно. «Давайте не будем пытаться сделать его политкорректным. Не стоит стараться угодить вкусам всего мира», — заключил он.

Последний на данный момент фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышел в 2021 году. В картине Крейг вернулся к образу агента 007 в пятый раз.

Ранее сообщалось, что на роль агента британской разведки рассматривают молодого актера в возрасте около 30 лет. Вторым критерием для отбора кандидатов станет их рост. По мнению продюсеров, будущий Бонд должен быть высоким, от 178 сантиметров.