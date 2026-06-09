Пилот частного самолета рассказал о самом приятном ВИП-пассажире

Пользователь Reddit с ником CommanderChiliHole, пилотирующий частный джет, рассказал о ВИП-пассажире, который произвел на него самое хорошее впечатление. Им оказался американский актер Мэттью Макконахи.

«Он невероятно приятный человек. К сожалению, нам не удалось особо поболтать. Обычно я стараюсь выйти к пассажирам и побеседовать с ними во время полета, но он был очень увлечен чем-то в своем ноутбуке, поэтому я не стал его беспокоить», — отметил автор, говоря о Макконахи.

Пилот добавил, что смог пообщаться с супругой актера, хотя преимущественно он отвечал на ее вопросы. Пару автор назвал «очень-очень милыми» людьми.

«Когда я только начинал работать в частной авиации, я переживал, что мне придется постоянно иметь дело с высокомерными придурками. Но, честно говоря, подавляющее большинство из них очень приятные люди», — заключил он.

Ранее другая пользовательница Reddit, работавшая стюардессой в крупной авиакомпании, рассказала о самой смешной истерике у пассажира, с которой она сталкивалась. По ее словам, это произошло во время взлета воздушного судна.