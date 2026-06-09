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15:48, 9 июня 2026Ценности

Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА

Reuters: Люксовый бренд Prada создал нижнее белье под скафандр для астронавтов НАСА
Мария Винар

Кадр: @prada

Итальянский модный дом Prada в сотрудничестве с компанией Axiom Space создал нижнее белье для астронавтов НАСА. Об этом сообщает Reuters.

Нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, обеспечивающие циркуляцию и охлаждение тела астронавта. «Мы обладаем действительно широким спектром возможностей и ноу-хау», — заявил директор по маркетингу люксового бренда Лоренцо Бертелли на презентации костюма.

Данная разработка Prada является частью лунной миссии Artemis, запланированной на 2028 год.

В октябре 2024 года люксовая марка представила концепцию скафандра Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Отмечалось, что новое снаряжение от костюмов программы Apollo отличается большей подвижностью и наличием современных систем мониторинга здоровья. Кроме того, скафандр имеет верхнее покрытие, которое отражает солнечный свет и не дает лунной пыли попасть в его внутренние слои.

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