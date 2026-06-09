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09:32, 9 июня 2026Путешествия

Судно с российским туристом затонуло у берегов острова в Индонезии

Российский турист чудом выжил при крушении судна у острова Флорес в Индонезии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NurPhoto / Corbis via Getty Images

Судно с российским туристом затонуло у берегов острова Флорес в Индонезии, соотечественник чудом выжил при крушении. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, россиянин Акоб Т. отправился на морскую прогулку на судне с открытой палубой под названием «Берках Кембар», на котором помимо него был лишь капитан. Когда корабль начал тонуть, последний успел подать сигнал бедствия.

Сообщается, что прибывшие на место спасатели не обнаружили людей в воде в районе кораблекрушения. Как оказалось, турист из России вместе с капитаном доплыли до острова Серая. По данным местных служб, в воде они провели около четырех часов. Впоследствии обоих доставили в больницу на острове Флорес, где их состояние назвали удовлетворительным. Было начато расследование причин крушения. Предположительно, судно могло налететь на риф.

Ранее судно с сотней туристов начало тонуть на Бали. Инцидент попал на видео.

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