Угрозу от британских дронов Bolt на эстонской границе оценили

Академик Кондратьев: Размещение дронов Bolt на границе с Эстонией — провокация против РФ

Размещение барражирующих боеприпасов Bolt производства Великобритании на российско-эстонской границе может быть частью стратегии по наращиванию напряженности и подготовке провокаций против России, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Своим мнением он поделился в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

По его словам, Bolt — это дроны с небольшой боевой частью, задача которых заключается в уничтожении легкой бронетехники, автомобилей и грузовиков на дальности до 20 километров. Их, предположил военный эксперт, оснащают нейросетевыми технологиями для автоматического поиска, распознавания и нанесения ударов по целям.

«Задача Великобритании одна — постараться максимально втянуть в конфликт все страны Прибалтики, чтобы расширить зону боевых действий и найти причины для начала военного конфликта через провокации. Первыми звоночками были пролеты беспилотников ВСУ над странами Прибалтики для атаки объектов в Ленинградской области», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что речь идет о постепенном наращивании военного потенциала через небольшие шаги, чтобы рано или поздно критическая масса эскалации достигла предела и начались ярко выраженные провокации и агрессия со стороны Прибалтики против России.

Ранее стало известно, что барражирующие боеприпасы Bolt, которые были направлены в Эстонию, должны сдержать якобы возможное наступление России на территорию стран НАТО. Сообщается, что боеприпасы Bolt в Эстонии появились менее чем в 70 километрах от границы с Россией.

