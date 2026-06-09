Аналитик Уилкерсон: Действия Украины могут спровоцировать глобальный конфликт

Украина своими действиями может спровоцировать глобальный конфликт. Такое развитие событий допустил отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что положение становится все более опасным. «Я должен сделать вывод, что смена власти в мире ускорится и будет происходить гораздо быстрее, чем я думал. Возможно, Украина внесет в это значительный вклад, и мы столкнемся с глобальным конфликтом», — сказал аналитик.

По его словам, Европа и Запад также вносят свой вклад в дестабилизацию ситуации, оказывая поддержку Киеву. Уилкерсон отметил, что многие действия западных стран идут вразрез с их собственными интересами.

Ранее бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель обвинил Украину в желании втянуть Европу в третью мировую войну с Россией. Он также раскритиковал швейцарские власти за помощь Киеву.