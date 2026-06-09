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Из жизни
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06:30, 9 июня 2026Из жизни

Женщину кремировали по ошибке

В США покойную женщину по ошибке кремировали
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alexandre Laprise / Shutterstock / Fotodom

В штате Огайо, США, сотрудники похоронного бюро случайно кремировали 83-летнюю Нэнси Андерс, мечтавшую об обычных похоронах. Об этом сообщает People.

Андерс не стало 28 мая 2025 года. По словам детей женщины, после смерти мужа она месяцами тщательно планировала свои похороны. Она хотела, чтобы ее погребли вместе с мужем. Свои пожелания она описывала родственникам максимально детально, вплоть до расположения тел, положения рук и выбора одежды.

Семья Андерс передала ее тело в похоронное бюро и занималась организацией похорон. Спустя десять дней дети вернулись за покойной женщиной и узнали, что ее по ошибке кремировали. Сотрудники похоронного бюро назвали произошедшее несчастным случаем.

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Родственники Андерс подали на учреждение в суд. «Кремация никогда не рассматривалась как вариант, поскольку прямо противоречила ее личным убеждениям», — указали они в иске. По словам детей женщины, с того момента они испытывают тяжелые душевные муки, поскольку не смогли исполнить последнюю волю матери.

Ранее сообщалось, что в США 57-летнего Бенджамина Хэнсона приговорили к трем месяцам тюремного заключения, после того как он отрезал голову покойной женщине. Он совершил это преступление, когда был директором похоронного бюро.

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