10 июня в России отмечают День рождения студии «Союзмультфильм». Не менее приятный праздник проходит по всему миру — Международный день мороженого. Кроме того, 10 числа в разных странах отмечают Всемирный день модерна. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День рождения «Союзмультфильма»

Студия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года. С тех пор она стала символом советской и российской анимации. Культовые герои — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Волк и Заяц из «Ну, погоди!» — долгие годы радуют не одно поколение детей. Специалисты студии продолжают создавать красочные истории для своих зрителей. Среди популярных проектов: «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Простоквашино» и другие.

Мультипликационный фильм «Ну, погоди!». Фото: Russian Look / Globallookpress.com

День пресс-службы и подразделений общественной связи органов внутренних дел

10 июня в 1983 года в структуре центрального аппарата МВД России было создано Пресс-бюро. Сейчас в задачи «журналистов в погонах» входит освещение деятельности МВД и взаимодействие с гражданскими СМИ. Благодаря им жители страны получают актуальную информацию о буднях российской полиции, а также советы от профессионалов, которые помогают избежать ошибок при встрече со злоумышленниками.

Праздники в мире

Всемирный день мороженого

10 июня 1786 года в США стартовали массовые продажи мороженого. Праздник в честь этого события появился благодаря двум друзьям-предпринимателям — в 1979 году американцы Бен Коэн и Джерри Гринфилд решили бесплатно раздавать мороженое посетителям своего кафе. Позже традицию Дня мороженого подхватили по всему миру.

Фото: Joseph Sun / Unsplash

Всемирный день модерна

Модерн — стиль в искусстве, который сформировался на на рубеже XIX-XX веков. Представители модерна ставили себе цель создать новый художественный язык: если раньше стилем считался набор определенных элементов, то с приходом модерна первостепенной стала идея.

Праздник в честь модерна был учрежден в 2013 году с подачи венгерского журнала Szecessziós Magazin. Первые мероприятия провели в Музее прикладного искусства в Будапеште. Дату выбрали неслучайно, 10 июня — день памяти двух великих архитекторов эпохи модерна: Эдена Лехнера и Антонио Гауди.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 июня

День рождения шариковой ручки;

Международный день геральдики;

Всемирный день ремесленничества;

День вина «Дюриф»;

День часов в Японии.

Какой церковный праздник 10 июня

День памяти преподобной Елены Дивеевской

Елена Дивеевская происходила из старинного дворянского рода Мантуровых. По преданию, до 17 лет она вела активную светскую жизнь, пока однажды не увидела во сне страшного змея. Чудовище собиралось поглотить девушку, однако Елена призвала на помощь Богородицу и поклялась ей уйти в монастырь. После этого змей исчез.

Фото: Иконописец / Wikipedia

С тех пор Елена сильно изменилась — начала читать духовные книги, много молилась. Через несколько лет ее приняли в Дивеевскую Казанскую общину, где Елена прожила до конца своих дней. Считается, что на ее могиле неоднократно происходили чудеса и исцеления.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 июня

День памяти священномученика Евтихия, епископа Мелитинского;

Праздник в честь Никейской иконы Божией матери;

День памяти преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского;

День памяти святителя Игнатия Ростовского;

День памяти святителя Геронтия, митрополита Московского и всея Руси.

Приметы на 10 июня

Если гуси чистят перья и хлопают крыльями, скоро будет дождь;

Если радуга появилась на небе, но быстро исчезла, погода будет ясной;

Много ящериц выползло погреться на солнце — к ненастью.

Кто родился 10 июня

МакSим (43 года)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) родилась 10 июня 1983 года. Популярности пришла к ней в 2006-м, после выхода альбома «Трудный возраст». В числе хитов певицы: «Нежность», «Знаешь ли ты», «Ветром стать» и многие другие песни.

Валентин Смирнитский (82 года)

Советский и российский актер Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года. Роль в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» стала дебютной в его кинокарьере. Широкому зрителю Смирнитский известен по роли Портоса из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», также актер снимался в картинах «Семь стариков и одна девушка», «Визит к Минотавру», «Артистка из Грибова» и многих других.

Кто еще родился 10 июня