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17:04, 10 июня 2026Экономика

Путин назвал число обратившихся за семейным налоговым кешбэком россиян

Путин: За семейным налоговым кешбэком обратились порядка 1,5 миллиона россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via Reuters

За семейным налоговым кешбэком обратились порядка 1,5 миллиона россиян. Число обратившихся за этой мерой поддержки назвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, такой льготой могут воспользоваться работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Важное условие для этого — иметь в расчете на каждого члена семьи невысокие доходы, в таком случае можно рассчитывать, что подоходный налог НДФЛ фактически снижается до шести процентов.

На сегодняшний день налоговую выплату могут получить больше четырех миллионов семей более чем на 11 миллионов детей.

Федеральный закон о праве многодетных семей претендовать на «налоговый кешбэк» был утвержден в середине июля 2024 года. Выплаты положены каждому родителю. Чтобы получить эту льготу, родителям двух и более детей нужно направить заявление в Социальный фонд России (СФР) с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен налог на доходы. При этом при оформлении выплаты за 2025-й нужно подать заявление в другие сроки — с 1 июня по 1 октября через портал «Госуслуги» или МФЦ.

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