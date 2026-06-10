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16:14, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Штрафы россиянам за авторизацию на сайтах через Gmail опровергли

Штрафы за авторизацию через Gmail и Apple ID коснутся только владельцев сайтов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Сети заявили, что Госдума ввела штрафы для россиян до 700 тысяч рублей за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы, в том числе с помощью иностранной электронной почты. В частности, невозможно будет зарегистрироваться или авторизоваться через Gmail или Apple ID.

Госдума 9 июня действительно приняла закон, согласно которому пользователи смогут авторизоваться на сайтах, используя российский номер телефона, единую биометрическую систему, портал «Госуслуги» или другой информационный ресурс, принадлежащий гражданину России или российской компании. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Однако штрафы касаются только владельцев российских сайтов, кто отныне нарушит правила авторизации на своем ресурсе. Для граждан его размер составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для компаний — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

То, что пользователей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут, подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он указал, что взимать штрафы с граждан за авторизацию на российских сайтах через, например, Gmail, Hotmail, Apple ID, Google ID не будут, и пояснил, что ответственность за нарушение закона возлагается на владельцев сайтов. Абсолютное число россиян, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся, заверил парламентарий.

Искаженную информацию опубликовали ряд пабликов, однако широкого распространения в СМИ она не получила.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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