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15:05, 10 июня 2026Экономика

Большинство торговых центров в России устарели

СТЦ: Две трети торговых центров в России нуждаются в реконцепции
Виктория Клабукова

Фото: Natalya Lys / Shutterstock / Fotodom

Большая часть торговых центров в России устарела. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын.

По статистике эксперта, в пересмотре концепции на сегодняшний день нуждаются 62 процента торговых центров, а к 2027 году доля таких объектов может вырасти до 64-67 процентов. В Москве среди качественных ТЦ, по словам Платицына, реновация в следующие пару лет требуется 40-45 объектам (43 процента). С учетом Подмосковья их число вырастает до 150-250 объектов.

При этом реновацию торговых центров стоит проводить регулярно, поскольку с каждым годом капризы покупателей меняются все быстрее, объясняет собеседник агентства. Если в 70-80-х с точки зрения потребительской моды пять лет ничего не значили, то сегодня это уже огромный срок. Проводить малую реконцепцию Платицын советует каждые три года, а большую — каждые пять-семь лет.

Ранее аналитики зафиксировали спад спроса на открытие новых точек в столичных ТЦ. Так, за первый квартал 2026 года в ключевых торговых центрах Москвы открылось на 55,8 процента меньше новых магазинов, чем годом ранее.

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