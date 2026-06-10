В Госдуме назвали главную причину ограничения числа банковских карт

Депутат Кирьянов: Ограничение числа банковских карт вызвано борьбой с киберпреступностью

Финансовые организации должны изменить политику после того, как в России ограничат число банковских карт на одного человека. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, его процитировала «Газета.Ru».

Речь, по его словам, идет о том, что прежде банки нередко вынуждали клиентов под каждую отдельную акцию или льготу открывать новую карту.

По словам депутата, введение лимита 20 карт на одного человека — это результат борьбы с киберпреступностью и работы с теми данными, которые предоставляют правоохранительные и надзорные органы. Парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничениях в сфере бизнеса. Дело касается безопасности физических лиц.

Кирьянов убежден, что теперь банки должны вести свою деятельность с учетом того, что у человека не может быть огромного количества карт.

«При этом клиент не должен испытывать каких-либо стеснений в том, чтобы получать те или иные льготы или условия от банковской системы», — подчеркнул законодатель.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении доработанный законопроект о противодействии мошенничеству в цифровой среде.