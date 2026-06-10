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Силовые структуры
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14:26, 10 июня 2026Силовые структуры

Вор в законе наделил криминальным статусом россиянина и подвел его под статью

В Дагестане суд арестовал мужчину, получившего криминальный статус по указанию Смолянского
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане суд арестовал местного жителя, который был наделен статусом «положенца» по указанию вора в законе Шамиля Магомедова, известного в криминальных кругах как Шамиль Смолянский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде региона.

Мужчина пробудет под стражей до 3 августа. Он проходит подозреваемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По версии следствия, подозреваемый был наделен этим статусом в декабре 2024 года, когда отбывал наказание в колонии. Он занимал высшее положение в преступной иерархии в учреждении вплоть до своего освобождения в июле 2025 года. Назначил его «положенцем» вор в законе Смолянский.

Ранее сообщалось, что Смолянский создает угрозу общественной безопасности России.

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