Вор в законе наделил криминальным статусом россиянина и подвел его под статью

В Дагестане суд арестовал мужчину, получившего криминальный статус по указанию Смолянского

В Дагестане суд арестовал местного жителя, который был наделен статусом «положенца» по указанию вора в законе Шамиля Магомедова, известного в криминальных кругах как Шамиль Смолянский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде региона.

Мужчина пробудет под стражей до 3 августа. Он проходит подозреваемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По версии следствия, подозреваемый был наделен этим статусом в декабре 2024 года, когда отбывал наказание в колонии. Он занимал высшее положение в преступной иерархии в учреждении вплоть до своего освобождения в июле 2025 года. Назначил его «положенцем» вор в законе Смолянский.

Ранее сообщалось, что Смолянский создает угрозу общественной безопасности России.