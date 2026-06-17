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06:00, 17 июня 2026Интернет и СМИ

35-летний девственник пожаловался на одиночество и получил совет

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником SecondEldenLord признался на портале, что к своим 35 годам, несмотря на активные старания, так и не лишился девственности. Британец отметил, что перепробовал все на свете, однако ни одна девушка так и не решилась провести с ним ночь.

«Мой рост — 160 см, вес — 63 кг, у меня среднее телосложение и соответствующее ему лицо, короткие волосы, лысина посередине, ношу очки. Я почти 15 лет пытался завести отношения, потому что очень хочу создать семью, но, несмотря на все рекомендации, ничего не вышло. Я улучшал свою внешность, характер, уровень интеллекта, одежду, финансовое положение, но ничего не помогло», — написал автор.

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Некоторые другие посетители портала предложили ему первым делом решить проблему с недостатком растительности на голове. В частности, они порекомендовали ему полностью сбрить волосы, предварительно проконсультировавших с пользователями из сабреддитов для лысых. Другие дали ему прямой совет отправиться в бордель. Однако нашлись даже более простые рекомендации.

«Помастурбируй и поиграй в видеоигры. Жизнь — это не только про секс», — написал один из пользователей. «Примерно этим я почти все свободное время и занимаюсь», — печально парировал автор.

Ранее опытные в сексе мужчины дали советы девственникам. Первым делом они порекомендовали не переживать по поводу своей неопытности и не ожидать, что первая же интимная близость будет феерической.

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